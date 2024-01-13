В 2024 году на господдержку сельхозотрасли Татарстана предусмотрено 13,6 млрд рублей

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В новом году на господдержку сельхозотрасли Татарстана предусмотрено 13,6 млрд рублей, из которых 2,8 млрд из федерального бюджета, 10,8 млрд — республиканского. Об этом на совещании в Доме Правительства отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В 2023-м была оказана поддержка по 78 направлениям на сумму 15,1 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей — средства федерального бюджета, 11,1 млрд — бюджета Татарстана, передает пресс-служба руководителя республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.