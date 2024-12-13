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Происшествия 13 декабря 2024 15:25

В 2024 году на дорогах Казани произошло 146 ДТП с детьми – двое погибли

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За 2024 год в Казани зарегистрировано 146 ДТП с участием детей. В них погибли двое детей, еще 151 получили ранения различной степени тяжести. Такую статистику представила Госавтоинспекция города.

В преддверии новогодних праздников сотрудники ГАИ призывают родителей напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения. Будьте осторожны и не торопитесь при переходе улицы. Во время прогулок обязательно предупредите детей, что неофициальные ледяные катки и снежные горки могут быть опасными, так как они не ограждены, и существует риск оказаться на дороге или столкнуться с уборочной техникой.

#ДТП #госавтоинспекция казани
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