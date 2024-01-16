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В 2024 году максимальный размер маткапитала составит 833 тыс. рублей
С 1 февраля маткапитал будет проиндексирован и составит 630,4 тыс. рублей на первого и 833 тыс. рублей на второго ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.
«Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
Глава Минтруда России Антон Котяков напомнил, что с 2022 года по поручению Президента РФ Владимира Путина маткапитал индексируется ежегодно по фактической инфляции.
«С учетом этого с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тыс. рублей, а на второго ребенка — на 57,4 тыс. рублей», — резюмировал министр.
Он также назвал топ-3 популярных у семей способов расходования этих средств — улучшение жилищных условий (в 2023 году воспользовались этой возможностью более 677 тыс. семей), ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет (почти 415 тыс. семей) и образование (376 тыс.).
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