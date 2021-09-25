В 2024 году Казань примет Всемирный конгресс по спортивной медицине

Казань станет местом проведения Всемирного конгресса по спортивной медицине-2024. Город, где состоится мероприятие, был определен сегодня в Афинах.

В голосовании столица Татарстана набрала 21 голос, опередив ближайшего конкурента — Загреб — на 11. Также на проведение конгресса претендовали Лондон, Белград, Токио и другие города.

Над заявкой на проведение 38-го конгресса для столицы РТ работали «Конвеншн бюро» (Convention Bureau) при Агентстве инвестиционного развития РТ и Минспорт РТ. Презентацию региона провел министр спорта РТ Владимир Леонов. Он представил коллегии место проведения будущего конгресса, а также рассказал об опыте Казани в проведении масштабных событий.

«Получить право проведения Всемирного конгресса по спортивной медицине — большая победа для нашего региона, — заявил Леонов. Республика Татарстан является флагманом по развитию спортивной отрасли, с самой развитой инфраструктурой и логистикой. Я уверен, конгресс пройдет на высшем уровне. Подготовку к проведению этого мероприятия мы начнем уже сейчас».

Заявка из Казани была поддержана федеральными Минспортом и Минздравом, а также Российской ассоциацией по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов и Правительством РТ.

По предварительным данным, мероприятие состоится с 12 по 15 сентября 2024 года в МВЦ «Казань Экспо».