В 2024 году из России принудительно выдворили более 80 тыс. мигрантов

В связи с нарушениями миграционных правил в 2024 году из России выдворили более 80 тысяч мигрантов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ФССП.

«К декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — отметил информатор агентства.

Из Москвы и Московской области в 2024 году выдворили 23 тысячи мигрантов. Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, в течение ближайших пяти лет они не смогут вернуться в Россию.

По данным агентства, в 2023 году из России было выдворено более 44,2 тысячи мигрантов. В 2022 году эта цифра составила 26,6 тысяч. Ранее главный судебный пристав России Дмитрий Аристов указывал, что с 2017 по 2022 год из страны выдворили около 200 тысяч мигрантов за нарушения миграционного законодательства и законодательства о трудовой деятельности.