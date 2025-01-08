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В 2024 году из России принудительно выдворили более 80 тыс. мигрантов
В связи с нарушениями миграционных правил в 2024 году из России выдворили более 80 тысяч мигрантов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в ФССП.
«К декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — отметил информатор агентства.
Из Москвы и Московской области в 2024 году выдворили 23 тысячи мигрантов. Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, в течение ближайших пяти лет они не смогут вернуться в Россию.
По данным агентства, в 2023 году из России было выдворено более 44,2 тысячи мигрантов. В 2022 году эта цифра составила 26,6 тысяч. Ранее главный судебный пристав России Дмитрий Аристов указывал, что с 2017 по 2022 год из страны выдворили около 200 тысяч мигрантов за нарушения миграционного законодательства и законодательства о трудовой деятельности.
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