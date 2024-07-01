В 2024 году Госжилфонд РТ обеспечит почти 3,3 тыс. семей комфортным жильем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году Госжилфонд при Раисе РТ планирует обеспечить доступным и комфортным жильем 3 299 татарстанских семей. На сегодня введено в эксплуатацию 27 из 56 многоквартирных домов, или 1 911 квартир, это 69,5% от годового плана.

«Строительство идет в крупных городах и районах республики. Самое большое количество квартир будет построено в жилом районе „Салават купере“», — отмечается в сообщении ведомства.

В текущем году в этом жилом районе планируется построить шесть домов на 880 квартир, все они будут сданы с качественной чистовой отделкой, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

В прошлом году через Госжилфонд свои жилищные условия улучшили около 3 тыс. татарстанских семей. Реализация данной программы соответствует одной из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.