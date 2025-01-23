Госжилфонд обеспечил жильем 554 молодые семьи в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За время действия программы, инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым, жилье получили 2 825 молодых семей республики.

Программа стартовала в июле 2020 года по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова и сразу показала свою востребованность и актуальность – за 4 года реализации льготной программы социальной ипотеки для молодых семей жилье получили 2 825 молодых пар Татарстана. Из них в 2024 году – 554 семьи.

Программа наиболее популярна среди жителей крупных городов - лидером является Казань. Здесь за 4 года квартиры в новостройках получили 1850 семей. В Набережных Челнах Госжилфонд обеспечил жильем 446 семей и в Нижнекамске 282 семьи.

Квартиры участники программы получают с ремонтом по принципу «заезжай и живи»: в них уже установлена вся необходимая сантехника, счетчики, датчики. Дополнительным преимуществом социальной ипотеки является стоимость квадратного метра – она значительно ниже рыночной.

Напомним, оказание поддержки семьям в улучшении жилищных условий - одна из главных задач национального проекта «Семья», стартовавшего 1 января 2025 года.

Социальная ипотека выдается Госжилфондом сроком до 28,5 лет под 7% годовых. При рождении (усыновлении) ребенка после постановки на учет в программу полагается компенсация в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка. Ее можно использовать как первоначальный взнос, либо направить на выкуп квадратных метров квартиры.

Программа социальной ипотеки для молодых семей ориентирована на семьи, где одному из супругов менее 36 лет. Стать ее участниками могут и неполные семьи, где один родитель с ребенком (детьми). Требования для будущих участников программы следующие:

- заявитель должен быть прописан в Татарстане, при этом работать в бюджетной сфере ему не обязательно;

- на каждого члена семьи должно приходиться менее 18 квадратных метров жилья;

- размер ежемесячного дохода на каждого члена семьи должен быть выше минимального прожиточного минимума;

- у семьи не должно быть непогашенной ипотеки, полученной в рамках федеральных и республиканских программ, в том числе незакрытый целевой денежный займ Госжилфонда.