Госжилфонд обеспечил жильем 554 молодые семьи в 2024 году
За время действия программы, инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым, жилье получили 2 825 молодых семей республики.
Программа стартовала в июле 2020 года по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова и сразу показала свою востребованность и актуальность – за 4 года реализации льготной программы социальной ипотеки для молодых семей жилье получили 2 825 молодых пар Татарстана. Из них в 2024 году – 554 семьи.
Программа наиболее популярна среди жителей крупных городов - лидером является Казань. Здесь за 4 года квартиры в новостройках получили 1850 семей. В Набережных Челнах Госжилфонд обеспечил жильем 446 семей и в Нижнекамске 282 семьи.
Квартиры участники программы получают с ремонтом по принципу «заезжай и живи»: в них уже установлена вся необходимая сантехника, счетчики, датчики. Дополнительным преимуществом социальной ипотеки является стоимость квадратного метра – она значительно ниже рыночной.
Напомним, оказание поддержки семьям в улучшении жилищных условий - одна из главных задач национального проекта «Семья», стартовавшего 1 января 2025 года.