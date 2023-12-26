В 2024 году дни культуры Татарстана пройдут в Иране, Азербайджане и Египте

На 2024 год проведение дней культуры Татарстана запланировано в нескольких странах и регионах России. Об этом на заседании совета при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям и организационного комитета по проведению в республике года национальных культур и традиций сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«На 2024 год запланировано проведение Дней культуры Республики Татарстан в Исламской Республике Иран, Пермском крае, Азербайджане, Арабской Республике Египте и в Москве», — рассказала она.

В свою очередь, в Татарстане пройдут дни культуры Кыргызстана.

Министр подчеркнула, что с этого года помимо традиционных концертов, выставочных мероприятий в программу входят образовательные мероприятия как для детей, так и для взрослых: творческие встречи, обмен опытом по лучшим практикам во всех сферах народно-художественных промыслов и мастер классы.