Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В 2024 году дни культуры Татарстана пройдут в Иране, Азербайджане и Египте
На 2024 год проведение дней культуры Татарстана запланировано в нескольких странах и регионах России. Об этом на заседании совета при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям и организационного комитета по проведению в республике года национальных культур и традиций сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.
«На 2024 год запланировано проведение Дней культуры Республики Татарстан в Исламской Республике Иран, Пермском крае, Азербайджане, Арабской Республике Египте и в Москве», — рассказала она.
В свою очередь, в Татарстане пройдут дни культуры Кыргызстана.
Министр подчеркнула, что с этого года помимо традиционных концертов, выставочных мероприятий в программу входят образовательные мероприятия как для детей, так и для взрослых: творческие встречи, обмен опытом по лучшим практикам во всех сферах народно-художественных промыслов и мастер классы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»