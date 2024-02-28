В 2024 году детский лагерь «Нармонка» в Казани ожидает масштабный ремонт

В 2024 году в Казани стартует ремонт детского оздоровительного лагеря «Нармонка». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В ходе обновления на территории возведут 10 жилых корпусов, клуб, столовую, футбольное поле, спортплощадки, амфитеатр и другие объекты.

Кроме того, продолжится реконструкция лагеря «Молодая гвардия». Говоря об организации отдыха для детей, мэр столицы РТ Ильсур Метшин отметил, что летный отдых в муниципальных лагерях пользуется у казанцев большой популярностью. По итогам 2023 года оздоровительная кампания охватила более 43,6 тыс. юных горожан.