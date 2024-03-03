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Экономика 3 марта 2024 23:06

В 2024 году бизнесмены и самозанятые из Татарстана получили 2,7 тыс. бесплатных услуг

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За первые месяцы 2024 года татарстанские предприниматели и самозанятые получили 2778 бесплатных услуг. Их предоставляет Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», рассказали в Минэкономики РТ.

Спектр услуг достаточно широк — от участия в выставках до обучения выходу на маркетплейсы и получения новой специальности. Услуги оформляются в онлайн-режиме — на Цифровой платформе для бизнеса МСП.РФ.

Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты #услуги #предприниматели #самозанятые
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