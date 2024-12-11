В 2024 году аудитория «VK знакомств» увеличилась на 40%

36,4 млн человек были зарегистрированы в «VK знакомствах» в 2024-м. Это на 40% больше, чем по итогам 2023 года, пишет ТАСС.

За весь год пары отправили 1,3 млрд сообщений, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Причем среди своих интересов люди чаще указывали спорт (1,2 млн). Также люди, судя по анкетам, много интересуются едой (1,1 млн) и музыкой (937 тыс.).

Что касается сервиса «VK мессенджер», то в этом году 39 млн граждан отправляли там аудиосообщения. Всего люди записали «смсок» на 45 млн часов, а самый активный пользователь наговорил голосовыми на 2,2 тыс. часов.

Еще свыше 19 млн человек отправляли видеосообщения. Их общая длительность - 4,5 млн часов. Самый активный пользователь такого формата записал видеосообщений на 1,4 тыс. часов.

Также пользователи поставили на сообщения 4,3 млрд реакций, из которых 982 тыс. поставил один пользователь. Суточный рекорд этого года - 28 млн реакций, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2023-м.