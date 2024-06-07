В 2023-м татарские блюда стали лидерами по продажам на Яндекс Еде

В 2023-м количество заказов блюд татарской кухни выросло в трое на Яндекс Еде, сообщается на портале oborot,

Татары являются вторым по численности народом в России после русских, который живет в самых разных уголках нашей страны.

«Его представители традиционно готовят и заказывают национальные блюда, сохраняя даже таким образом связь с наследием, идентичностью и отчасти даже образом жизни предков», - говорится в сообщении.

Как сказал президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров, особенно привлекает внимание к татарской кухне Казань. К слову, столица РТ вошла в топ-3 самых популярных городов среди туристов.

«Попробовав эчпочмаки и бишбармак в Казани, туристы ищут эти блюда и в других городах», - подчеркнул спикер.

Отметим, что татарская кухня всё чаще появляется в кафе и магазинах. Так, в некоторых кофейнях появляется эклер «Чак-чак», а в супермаркетах можно встретить татарский суп токмач и блюдо из баранины тутырган тэкэ. При этом стремительно растет спрос на халяльную еду.

Помимо татарской, у россиян востребованы национальные кухни Таиланда, Кавказа, Гавайских островов и Кореи.