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В топ-10 популярных у россиян направлений из стран ЕС осталась только Финляндия
За первые девять месяцев 2023 года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж. В десятке популярных направлений из стран Евросоюза осталась только Финляндия. Об этом сообщает РБК.
Согласно статистике погранслужбы Федеральной службы безопасности, в этом году количество выездов за границу увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го (17,4 млн поездок).
В числе самых популярных направлений у россиян оказались как страны ближнего зарубежья, так и популярные для отдыха страны — Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд (учитывались поездки со всеми целями), в лидерах — Абхазия и Турция. Кроме того, в топ-10 посещаемых стран попали не входившие туда в 2022 году Таиланд и Китай.
Из стран Евросоюза в десятке осталась только Финляндия. Ее граждане России за прошедшие девять месяцев посетили 507,9 тыс. раз (на 30% меньше, чем год назад).
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