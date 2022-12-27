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Ру Тат
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Общество
27 декабря 2022  19:06
Арсений Каримов

Первые сервисы единой молодежной цифровой платформы РТ начнут работать в 2023 году

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В Татарстане приступили к формированию единой молодежной цифровой платформы. Там будут собраны все возможности для молодых людей, которые существуют в республике. Первые сервисы будут запущены уже в следующем году, заявил на встрече со СМИ министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Проект АИС „Молодежь Татарстана“ поддержал Президент республики Рустам Минниханов. Нам выделено финансирование на реализацию первого этапа проекта. Первые сервисы заработают уже в 2023 году. На это потратят около 10 млн рублей», — заявил министр.

Новая платформа поможет молодым людям общаться друг с другом, а не только с активистами. Она будет действовать как некая система учета молодых людей республики.

#тимур сулейманов #цифровизация
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