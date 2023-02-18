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В 2023 году высокоскоростным интернетом обеспечат 78 малонаселенных пунктов РТ
В Татарстане в прошлом году 38 малочисленных населенных пунктов впервые получили возможность пользоваться мобильной связью 4G. Работа проводится по федеральной программе «Устранение мобильного цифрового неравенства в сельской местности» нацпроекта «Цифровая экономика». В этом году еще 78 малонаселенных пунктов с численностью от 100 до 500 жителей республики будут обеспечены высокоскоростным интернетом, сообщает Минцифры РТ.
Также по нацпроекту в Год цифровизации был запущен цифровой сервис «Локоло», объединяющий жителей домов, всех участников жилищного коммунального комплекса и малый бизнес. Многие собственники жилья раньше сталкивались с такой проблемой, как проведение общих собраний дома. Теперь она решена – в мобильном приложении можно проголосовать за благоустройство своего двора, найти интересного соседа или соседку и т.д.
Первые собрания уже прошли в многоквартирных домах Казани, в этом году в приложении планируется проводить все собрания собственников по программе «Наш двор» при участии Института развития городов.
Еще один важный для жителей инструмент – электронная платформа «Мои субсидии», которая развивается благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Она представляет собой единый каталог по 59 мерам государственной поддержки. Благодаря платформе, обработано уже 120 тысяч заявок, выдано субсидий на общую сумму почти 5 млрд рублей.
Развитию цифровой образовательной среды способствует не имеющая аналогов президентская программа обновления ноутбуков у педагогов школ республики. Уже 12 тыс. учителей ежедневно используют в своей деятельности современную технику, а в текущем году еще 24 тыс. ноутбуков поступит в школы.
Помимо этого, по нацпроекту «Производительность труда» в этом году планируется продолжить работу по ремонту сельских почтовых отделений. В программе модернизации уже определены 46 отделений почтовой связи в 24 муниципальных районах республики. Сегодня прорабатывается включение в программу еще ста отделений почтовой связи на этот год.
Напомним, национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
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