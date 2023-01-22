В 2023 году власти Татарстана отремонтируют 15 спортивных объектов за 500 млн рублей

Начиная с 2020 года в Татарстане реализуется программа капитального ремонта спортивных объектов. На следующий год по плану будут обновлены 15 спортивных сооружений на общую сумму в 500 млн рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РТ сообщил руководитель ведомства Владимир Леонов.

«С 2020 года при поддержке Правительства и Президента Татарстана Рустама Минниханова реализуем программу капитального ремонта спортивных сооружений. Уже 67 мы отремонтировали, в планах на этот год еще 15 объектов», — рассказал министр.

По словам Леонова, программа капитального ремонта спортивных сооружений положительно себя зарекомендовала на уровне республики. В связи с этим он предложил министру спорта России Олегу Матыцину, который также принял участие в заседании коллегии, распространить соответствующий опыт на федеральный уровень.