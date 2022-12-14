В 2023 году власти Казани хотят оцифровать все муниципальные услуги

В приближающемся 2023 году власти столицы Татарстана собираются оцифровать все муниципальные услуги и сократить срок их оказания, создать 3D-модель города и интегрировать смежные информационные системы в одну. Об этом стало известно сегодня на совещании по проектному офису в Национальной библиотеке РТ, которое провел глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

«Год пролетел быстро, у нас появлялись новые вызовы, но обычные задачи никто не отменял. Цифровизация качественно меняет рабочий процесс, делает муниципальные услуги удобными для населения, представителей бизнеса — это то, для чего мы работаем», — подчеркнул мэр.

По словам заместителя руководителя исполкома города Радика Шафигуллина, сейчас в Казани в электронном виде предоставляются 66 муниципальных услуг из 98, еще 46 услуг оптимизированы. При этом новые услуги, которые из-за изменений в законодательстве появляются каждый год, сразу начинают оказываться в цифровом виде.

Докладчик отметил, что с начала 2022 года жители Казани подали более 186 тыс. заявлений, в том числе 77% — по цифровым каналам. При этом сократился срок оказания услуг — некоторые заявления рассматривают меньше чем за 14 дней, ответы на ряд других обращений приходят быстрее в десять раз.

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов заметил, что в учреждении восемь процессов осуществляются в цифровом виде, включая подписание договоров, актов, соглашений и обмен документами. «Это сократило срок подписания документов с 30 до пяти дней <…>», — пояснил он.

В будущем году торги по земельным участкам начнут производиться в электронном формате, это произойдет с 1 марта. К тому же в «цифру» окажется переведена процедура подписания договоров с физическими лицами, добавил чиновник.

В свою очередь начальник Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев рассказал о работе геоинформационной системы столицы Татарстана и сервиса «Городская аналитика». В нем собрана информация по десяти модулям, включая сведения о ЖКХ, автомобилизации, численности жителей и концентрации земляных работ. Данные визуализированы, а подключиться к сервису могут все подразделения исполкома.

Директор Центра бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Казани Юрий Синников доложил о функционировании проекта «Цифровая бухгалтерия».

«2022-й был объявлен Президентом республики [Рустамом Миннихановым] Годом цифровизации. То, что мы сегодня обсуждали, и задачи, которые мы ставили, показывают актуальность нашей работы. Мы видим, что сделано многое, но до конца не дожали», — резюмировал Ильсур Метшин и предложил продолжить обсуждение цифровых проектов в рамках работы проектного офиса.