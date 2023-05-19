В 2023 году в ВС России приняли свыше 117 тыс. контрактников и добровольцев

С января 2023 года в ВС России на контракт и в состав добровольческих формирований приняли свыше 117 тыс. человек. Об этом зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту, передает РИА Новости.

Он отметил, что работа над доукомплектованием Вооруженных сил страны контрактниками в рамках указания Президента Владимира Путина продолжается.

«Соответственно, из этой цифры [117 400 контрактников и добровольцев] и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы», — сказал Медведев.

Источники в Совбезе также уточнили, что набор по контракту идет очень неплохими темпами.