В 2023 году в Татарстане запланировано расселение 109 аварийных квартир

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в Татарстане в 2022 году направлено 6 млрд 521 млн рублей, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Фролов. Он напомнил, что этот нацпроект включает в себя федеральные программы «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В Татарстане по федеральной программе «Жилье» в 2022 году реализуется 16 объектов на сумму 3 млрд 789 млн рублей. Сейчас работы завершены на 11 объектах.

В федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году включены 34 объекта, в том числе 28 парков и скверов и 6 объектов по конкурсу малых городов. Объем финансирования на эти цели составил 1 млрд 467 млн рублей, а также грантовые денежные средства.

По программе «Чистая вода» в Татарстане в 2022 году началось строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом для города Нурлат с финансированием на 2022 год 779 млн рублей.

В рамках реализации федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022 году расселено 644 человека из 259 жилых помещений общей площадью 7 265,6 квадратных метров.

В 2023 году запланировано расселение 109 аварийных квартир, находящихся в собственности граждан, общей площадью 3 991,07 квадратных метров, расположенных на территории 10 муниципальных районов.