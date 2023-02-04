В 2023 году в Татарстане по нацпроекту построят 8 новых спортобъектов на 585 млн рублей

Благодаря реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» в Татарстане за пять лет количество жителей, систематически занимающихся спортом, выросло на 10% и сегодня составляет 57,8 %. В числе лидеров по этому показателю – Арский, Алексеевский и Спасский районы, в которых спортом регулярно занимаются более 63% жителей.

Во многом таких показателей удается достичь за счет строительства новых объектов. Так, в этом году по нацпроекту в республике планируется строительство восьми новых спортобъектов: 4 футбольных манежа и 4 универсальных спортивных площадок на общую сумму 585,75 млн рублей.

В прошлом году по республиканской программе строительства универсальных спортивных площадок в 2022 году построено 6 крытых футбольных манежей, 3 универсальные спортивные площадки и одна блочная модульная лыжная база.

По федеральным проектам «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в республике возвели – ледовый дворец в Алексеевском районе, оборудовали «умную» спортивную площадку в Казани и 6 площадок для сдачи норм ГТО. Кроме того, были закуплены спортивное оборудование, экипировка и инвентарь, поставлено оборудование для создания модульного спортивного зала в Васильево и еще трех «умных» спортивных площадок в Казани, Альметьевске и Нижнекамске.

Помимо этого, с 2020 года в республике реализуется республиканская программа капитального ремонта спортивных объектов. По ней за три года капремонт провели в 67 спортивных объектах, а в этом году планируется обновить еще 15.

Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.