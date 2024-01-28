В 2023 году в Татарстане по гаражной амнистии оформлено 6,5 тыс. объектов недвижимости

В Татарстане по гаражной амнистии оформлено более 12,7 тыс. объектов недвижимости. Из них более 6,5 тыс. объектов были зарегистрированы в 2023 году, из них 2316 гаражей и 4245 земельных участков. Об этом сообщает Росреестр РТ.

Всего с начала действия гаражной амнистии – с 1 сентября 2021 года – татарстанцы оформили в упрощенном порядке около 5,6 тыс. гаражей и 7,2 тыс. участков под ними, общая площадь которых составила порядка 200 тыс. кв. м.

Оформление гаражных объектов по упрощенной схеме в Татарстане продолжается, напомнила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова. «Благодаря гаражной амнистии граждане имеют возможность в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи», – пояснила она. Бурганова также отметила, что документы нужно подавать не напрямую в Росреестр, а в местную администрацию. «Муниципалитеты самостоятельно передают необходимые данные в наше ведомство», – сказала она.

Гаражная амнистия распространяется на объекты, возведенные до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Речь идет об объектах капитального строительства, в том числе о тех, что находятся в гаражно-строительных кооперативах. Под гаражную амнистию не попадают самовольные постройки, подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах, а также гаражи некапитального строительства, такие как «ракушки».

В ведомстве также напомнили, что с 1 октября 2023 года вступил в силу закон, который уточняет и расширяет положения гаражной амнистии (ФЗ от 24.07.2023 № 338-ФЗ). Он в том числе: