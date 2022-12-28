В 2023 году в Татарстане планируется реализовать более 200 социальных проектов

Конкурс по предоставлению грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества в 2022 году завершился. Победители определены, соглашения подписаны и совсем скоро начнется работа по реализации проектов на местах.

Напомним, в 2022 году конкурс проводился АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке СО НКО». Всего было подано 420 заявок на 19 направлений из 20. Не было подано заявок на направление «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников». Среди участников конкурса наряду с представителями Республики Татарстан были и представители других регионов, это Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Ульяновская и Челябинская области, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Карелия, Марий Эл.

Заявочная кампания длилась 45 дней, за это время в адрес Республиканского ресурсного центра по поддержке СО НКО поступило более 250 вопросов. Специалисты центра в режиме онлайн консультировали участников конкурса, был создан специальный чат с поддержкой. Больше всего вопросов было по теме распределения бюджета. Прием заявок проходил на площадке АИС «Грантовый конкурс» (на сайте грантытатарстана.рф).

Далее к работе приступили эксперты, всего заявки оценивали 72 человека. Все они прошли обучение. Система АИС «Грантовый конкурс» назначала экспертов методом случайного выбора. Каждая заявка, допущенная к участию в конкурсе, и приложенные к ней документы рассматривались двумя экспертами. В случае если оценки экспертов, рассматривавших заявку, различались на 35 и более баллов, заявка рассматривалась третьим экспертом. Победители были представлены на заседание Республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества, которое состоялось в Общественной палате РТ.

Впервые в 2022 году гранты некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов выделялись по программе софинансирования, когда часть средств предоставила республика, а часть из федерального бюджета. Общий объем грантов, который был предоставлен для СО НКО Татарстана в этом году, составил более 106 миллионов рублей.

В списке победителей – 229 проектов от участников Республики Татарстан и 18 проектов из регионов России. Все они размещены на сайте грантытатарстана.рф.