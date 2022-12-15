Татарстан благоустроит еще несколько пляжей и водоемов в 2023 году

В новом году в Татарстане благоустроят несколько новых водных объектов и пляжей, рассказала директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн». Однако где появятся новые объекты для отдыха, пока неизвестно.

Она отметила, что после ограничения полетов, закрытия границ отдых на воде внутри Татарстана становится все более актуальным у жителей. Красный Ключ в Нижнекамске, Каскад прудов в Альметьевске, «Камское море» в Лаишеве, Заинская набережная, пляж на речке Карамалка в Камское Устье — все эти проекты были реализованы в республике и сегодня очень популярны у татарстанцев.

«Объекты в Лаишеве („Камское море“) и Зеленодольске были переосмыслены в 2016 году в рамках Года водоохранных зон. Пляж в Лаишеве строился три года, поэтому получилась такая огромная рекреационная зона. В том же году началось переосмысление водного пространства в Зеленодольске», — отметила гостья эфира.

По ее словам, специфика пляжей непростая: есть требования к качеству воды — причем, ее состав не зависит от усилий работы архитекторов и разработчиков. «Это явление очень динамичное. Сегодня по заключению Роспотребнадзора у тебя все хорошо, и ты можешь реализовать объект, а завтра — красный флаг», — рассказала Наиля Зиннатуллина.

Также есть требования со стороны МЧС: на объекте необходим пологий вход под определенным градусом, чтобы не образовывались опасные течения.

«Пляжей в республике не так уж и много, а официальных тем более. Но если посчитать количество либо пляжей, либо объектов массового отдыха у воды, которые нам удалось реализовать, мы покрыли более половины районов всей республики», — отметила спикер.