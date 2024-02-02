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В 2023 году в Россию въехало в 3 раза больше туристов чем в 2022-м
В 2023 году в Россию въехало 600 тыс. иностранных туристов – это втрое больше чем в 2022-м (187 тыс.). При этом в 2024 году вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин прогнозирует дальнейшее увеличение таких путешественников. Преимущественно, туристами будут китайцы, цитирует эксперта РИА «Новости».
Горин подчеркнул, что рост количества туристов свидетельствует о том, что въездной поток серьезно восстановился. Интересно, что 80% приезжих – это деловые туристы, а не «отдыхающие».
Фактором, способствующим развитию въездного туризма в РФ, стала электронная виза. Фактор сдерживающим поток оказалась дорогая авиационная перевозка и отсутствие «платежных решений», объясняет эксперт. Последнее произошло от того, что карты зарубежных банков у нас не работают, поясняет Горин. Еще одним позитивным фактором стал запуск безвизовых групповых поездок для жителей Китая и Ирана.
Что касается 2024 года, то Горин считает, что в предстоящие туристические периоды число въездных туристов увеличится в два-три раза. Активными посетителями РФ могут стать граждане КНР, Ближнего Востока, Индии и Ирана.
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