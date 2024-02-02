В 2023 году в РФ обновлен рекорд по строительству трасс

В России в 2023 году построили рекордную протяженность федеральных и региональных трасс – около 650 км. Как сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это втрое больше, чем построили в 2022-м, пишет ТАСС.

Политик отметил, что необходимо продолжать строить единую транспортную систему на всем евразийском пространстве, формировать новую логистическую инфраструктуру, налаживать бесшовные и безопасные международные маршруты.

Также Мишустин добавил, что РФ активно развивает коридор «Север – Юг», уделяет особое внимание расширению на восток (Китай, Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион). Еще идет работа по увеличению пропускной способности на северо-западе.

Говоря о проекте «Евразийский агроэкспресс» (ускоренные перевозки сельхозпродукции), Мишустин сообщил, что в 2023-м доставили больше 450 тыс. тонн грузов. При этом поставки еще вырастут. В этом помогут дополнительные агрохабы и торгово-логистические центры, которые уже строят по маршрутам следования.

Кроме того, он отметил, что национальные железнодорожные компании России, Белоруссии и Казахстана 2 февраля этого года подпишут Меморандум о приверженности гармонизированному развитию транспортно-логистического потенциала ЖД транспорта государств союза. Данное сотрудничество должно помочь нарастить долю услуг по доставке грузов на глобальном рынке, а также положительно повлиять на объемы перевозок по трансевразийским коридорам, поделился глава правительства страны.