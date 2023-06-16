В 2023 году в реестре недвижимости Татарстана исправят более 23 тысяч ошибок

В этом году в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в Татарстане планируется скорректировать более 23 тыс. неточностей – это почти в три раза больше, чем годом ранее. Работа проводится в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных», сообщает пресс-служба Росреестра.

«Комплексная работа по выявлению и исправлению реестровых ошибок ведется Росреестром во всех субъектах страны, в том числе на территории Татарстана. Чаще всего такие ошибки возникали из-за погрешностей, допущенных при проведении кадастровых работ, или из-за ошибок в документах. В настоящее же время при использовании современных методов проведения кадастровых работ наличие ошибок минимизировано», — рассказал замглавы Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.

В ведомстве также объяснили, что орган регистрации прав может самостоятельно исправить обнаруженную реестровую ошибку. В таких случаях филиал ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан проводит соответствующую проверку координат характерных точек границ и площади земельных участков. Материалы передаются в Росреестр Татарстана, где и принимается окончательное решение о необходимости исправления ошибки.

Заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по РТ Алсу Сабирзянова подчеркнула, что в этом году ведомству необходимо исправить реестровые ошибки в отношении 23 тыс.115 объектов недвижимости в республике. По ее словам, на сегодняшний день уже определены координаты на 12 тыс. 853 из них.