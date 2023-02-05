В 2023 году в Менделеевском районе отремонтируют дороги за 401 млн рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В 2023 году в Менделеевском районе Татарстана по различным республиканским и федеральным программам запланирован масштабный дорожный ремонт. На обновление дорог будет направлено 401 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования.

Так, в Менделеевске начнется строительство дороги от Химзавода Карпова до автодороги к Бондюге; запланирован ремонт дорожного покрытия на территории школы №3 и дорог на пяти дворовых территориях по программе «Наш двор»; обновятся улицы Нариманова и Ленина и участок от газовой заправки до улицы Набережная.

Помимо этого, пройдет ремонт паковочной зоны у ипподрома и дороги в «Посёлке» от мечети до улицы Подклубная. Затронет обновление участок трассы Псеево — Крынды и дорогу в деревне Сетяково, а также укладку щебеночно-песчаной смеси, ямочный ремонт и обновление тротуаров на некоторых улицах.

На реконструкцию трассы М7 «Волга» будет выделено 2,8 млрд рублей, масштабные работы стали возможны благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

В прошлом году было выделено 495 млн рублей, за счет которых удалось привести в нормативное состояние более 15 километров дорог в городе и сельских поселениях района.