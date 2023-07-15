В 2023 году в лесах Татарстана благоустроено 225 зон для отдыха жителей

Благоустройство зон отдыха является одной из действенных мер по профилактике возгораний на территории лесного фонда. В этом году в лесах Татарстана обустроено 225 зон для отдыха граждан, сообщает Минлесхоз РТ.

«Создание таких площадок помогает уменьшить вероятность появления неофициальных мест отдыха и снизить шансы возникновения возгораний», – поясняет заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

Зоны отдыха представляют собой небольшие домики по типу беседки. Как правило, это деревянный навес с крышей и скамейками. Такие сооружения присутствуют во всех муниципальных районах Татарстана.

Для профилактики возгораний в лесах также устанавливаются тематические баннеры, аншлаги и информационные щиты, среди жителей распространяются листовки и буклеты.

Работы ведутся в рамках комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов и федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» реализуется с 2019 года.

Национальные проекты реализуются на территории России по инициативе и поручению Президента страны Владимира Путина.