В Лаишевском районе откроется молочная ферма, разработанная итальянским сыроделом

В Лаишевском районе Татарстана для производства высококачественных сыров КФХ Спарта Наиля Раисовна начато строительство молочно-товарной фермы на 140 голов коров. Об этом на совещании в Кабмине РТ сообщил глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

«Данный проект разрабатывал еще при жизни основатель производства сыров по итальянским рецептам ООО „Каприно“ — Джузеппе Спарта, и сегодня продолжается его супругой. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году», — сообщил глава района.

Другой индивидуальный предприниматель — Диля Исмагилова завершила строительство животноводческого комплекса на 160 голов дойных коров. В августе 2022 года запланирован завоз первой партии племенных нетелей в количестве 55 голов.

КФХ Исхакова Роза Шарифовна находится на завершающем этапе оформления инвестиционного пятипроцентного кредита и начинает строительство молочно-товарной фермы на 150 голов коров, общая мощность комплекса составит 300 голов дойного стада.

Разведением специализированного скота мясного направления будет заниматься КФХ Владимир Гинсбург. Уже построена ферма по откорму на 60 голов бычков, на осень текущего года запланирован завоз первой партии скота.

«Общий объем инвестиций на все вышеперечисленные проекты составит более 230 млн рублей», — уточнил Ильдус Зарипов.