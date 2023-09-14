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В 2023 году в лагерях отдохнули почти 3 тыс. детей мобилизованных из Татарстана
С начала оздоровительной кампании 2023 года в лагерях Татарстана отдохнули почти 3 тыс. детей из семей мобилизованных жителей республики. Также в лагерях региона отдохнули свыше 700 детей из Луганской и Донецкой народных республик. Такими данными после послания Раиса Татарстана Госсовету РТ поделился министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Перевозка осуществлялась специализированными „детскими“ железнодорожными составами с организацией горячего питания в пути следования в поезде, в сопровождении представителей РТ, медработников, сотрудников линейной полиции», — отметил министр.
Собеседник агентства добавил, что этой теме в выступлении Рустама Минниханова было уделено особое внимание. Руководитель республики подчеркнул, что в Татарстане налажена работа по оказанию всесторонней помощи семьям мобилизованных по организации отдыха и оздоровления их детей.
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