В 2023 году в казанском метро обновят входные детекторы и систему управления поездами

В текущем году казанский метрополитен модернизирует детекторы безопасности пассажиров, а также систему электронного управления подвижными составами на ряде станций. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал генеральный директор «Метроэлектротранса» Казани Айдар Абдулхаков.

Он напомнил, что предприятие «Метроэлектротранс» является стратегически важным объектом транспортной инфраструктуры и поэтому требует особых мер по обеспечению безопасности.

По словам Абдулхакова, до 1 января 2022 года досмотровое оборудование подлежало обязательной сертификации на соответствие требованиям. В настоящее время на объектах метрополитена используются несертифицированные технические средства. Их сертификация уже невозможна, поскольку оборудование выработало свой ресурс.

«В этом году за счет собственных средств мы планируем закупить рамки металлодетекторов и рентгенотелевизионные установки для поддержания должного уровня антитеррористической защищенности объектов», — пояснил Айдар Абдулхаков.

Он добавил, что не менее важной задачей является обновление системы автоматического управления и движения поездов. Оно было закуплено еще в 2005 году для первых пяти станций казанского метро. Паспортный срок службы оборудования составляет 15 лет, он истек в 2020 году.

«При выходе основных блоков срок их замены может достигать полугода. Это может отрицательно сказаться на процессе перевозки пассажиров. В этом году вместе с разработчиком данной системы из Санкт-Петербурга мы проведем замену станционного оборудования на пяти первых станциях метро», — заключил глава казанского «Метроэлектротранса».