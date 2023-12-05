news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 5 декабря 2023 20:12

В 2023 году в Казани заменено почти 30 км контактного провода для электротранспорта

Скопировать ссылку
В 2023 году в Казани заменено почти 30 км контактного провода для электротранспорта
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала года в Казани заменено более 29,2 км провода для троллейбусной и трамвайной контактных сетей. Об этом, подводя предварительные итоги года, сообщает «Метроэлектротранс».

Из них почти 13,5 км пришлись на троллейбусную сеть по Оренбургскому тракту, ул.Танковой, Ершова, Глушко, Сибирскому тракту. Замена контактного провода на трамвайной сети проводилась на ул.Беломорской, Зорге, Гвардейской, на петле Караваево и пр.Ямашева.

Кроме того, в городе протянуты новые участки контактной сети для троллейбусов по ул.Кулахметова, повороты на ул.Кулахметова и Восстания, на ул.Фрунзе и Болотникова, отстойник для троллейбусов у остановки Горьковское шоссе на петле у Речного порта, на ул. Фучика и других.

#Троллейбусы #Трамваи #Метроэлектротранс
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100