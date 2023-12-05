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Новости Татарстана и Казани
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В 2023 году в Казани заменено почти 30 км контактного провода для электротранспорта
С начала года в Казани заменено более 29,2 км провода для троллейбусной и трамвайной контактных сетей. Об этом, подводя предварительные итоги года, сообщает «Метроэлектротранс».
Из них почти 13,5 км пришлись на троллейбусную сеть по Оренбургскому тракту, ул.Танковой, Ершова, Глушко, Сибирскому тракту. Замена контактного провода на трамвайной сети проводилась на ул.Беломорской, Зорге, Гвардейской, на петле Караваево и пр.Ямашева.
Кроме того, в городе протянуты новые участки контактной сети для троллейбусов по ул.Кулахметова, повороты на ул.Кулахметова и Восстания, на ул.Фрунзе и Болотникова, отстойник для троллейбусов у остановки Горьковское шоссе на петле у Речного порта, на ул. Фучика и других.
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