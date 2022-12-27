В 2023 году в Казани презентуют проект развития конно-спортивного туризма

Казань по инвестиционной привлекательности остается в числе лидеров. Точные итоги 2022 года подвести планируется в конце февраля, однако уже сейчас очевидно, что в город активно приезжают федеральные игроки с желанием начать здесь свой бизнес, заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции в ратуше.

Для того, чтобы поддерживать инвестиции на нужно уровне, проводится большая работа, отметил Метшин. «Наш Президент, первое лицо республики Рустам Минниханов не просто находит время, а сидит, вникает в проекты, слушает каждого человека, который в первый раз вживую Президента, и дает поручения. Я сразу что-то беру на себя. Ты можешь приехать со своими идеями из Удмуртии, Калининграда, Кировской области, с Дальнего Востока – мы рады всем», – рассказал он.

В качестве примера он привел проект жителя Якутии, который решил вложить 50 млн рублей в развитие кемпингов.

«В этом году в Эмиратах на 110 млрд долларов купили недвижимость, из них 45 млрд вложили россияне. Давайте 10% покупателей привлечем, почему нет? Есть такие страны, где невозможно жить в мае, июне, июле, августе… А у нас климат мгкий даже зимой», – добавил мэр.

Он также поделился планами на будущий год по развитию новых направлений туризма. «На следующий год мы презентуем проект по развитию конно-спортивного туризма в Казани. Сейчс это направление – номер один в мире. И мы сделаем это, мы уже к этому идем», – рассказал он.

Напомним, ранее глава города сообщил, что по итогам года объем инвестиций в Казани составил 252 млрд рублей, внутренний территориальный продукт – 1 трлн рублей.