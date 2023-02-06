В 2023 году в Казани капитально отремонтируют 16 школ

В течение наступившего года капитальный ремонт проведут еще в 16 казанских школах. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

«Утвержден перечень из 16 школ, нуждающихся в проведении капитального ремонта по федеральной программе „Развитие образования“. На каждое учреждение выделено 135 млн рублей», — пояснил докладчик.

По его словам, средства пойдут на ремонт кровли, окон, инженерных сетей и другие необходимые работы.

