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Ру Тат
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Казань
6 февраля 2023  13:47

В 2023 году в Казани капитально отремонтируют 16 школ

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В течение наступившего года капитальный ремонт проведут еще в 16 казанских школах. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

«Утвержден перечень из 16 школ, нуждающихся в проведении капитального ремонта по федеральной программе „Развитие образования“. На каждое учреждение выделено 135 млн рублей», — пояснил докладчик.

По его словам, средства пойдут на ремонт кровли, окон, инженерных сетей и другие необходимые работы. 
 

#Деловой понедельник #капитальный ремонт школ
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