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Ру Тат
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Экономика
20 января 2023  13:25

В 2023 году в Казани 3,4 млрд рублей направят на госнужды и национальную безопасность

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В Казани по итогам 2022 года бюджет города вырос на 7 млрд рублей с 32,5 до 39,8 млрд рублей. В виде налогов за год в столице Татарстана было собрано 272,2 млрд рублей, сообщил начальник Финуправления города Ирек Мухаметшин, отчитываясь перед мэром Ильсуром Метшиным об итогах работы за прошедший год.

Самыми крупными налогоплательщиками стали банк «Аверс», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Волга-Автодор», КАЗ им.Горбунова, АО «Казанский вертолетный завод», ООО «Мосты и дороги», КФУ, АО «КМПО», МУП «Водоканал», АО «Связьинвестнефтехим» и другие, сообщает пресс-служба мэрии города. Причем 20 наиболее крупных налогоплательщиков перечислили в бюджет Казани свыше 3,3 млрд рублей – на 54% больше, чем годом ранее.

Из 272,2 млрд рублей собранных налогов в бюджет РФ Казань направила 120,5 млрд рублей (44,3%), в бюджет Татарстана – 133,7 млрд рублей (49,1%). Таким образом, в городском бюджете осталось 18 млрд рублей (6,6%).

На этот год доходы и расходы бюджета Казани утверждены в размере 37,8 млрд рублей, сообщил Мухаметшин. По его словам, большая часть этих средств – почти 31 млрд рублей – будет направлена на расходы социально-культурной сферы. Еще 3,4 млрд рублей планируется вложить в общегосударственные нужды и национальную безопасность, 3,1 млрд рублей направить на национальную экономику, ЖКХ и природоохранные мероприятия.

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