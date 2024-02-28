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В 2023 году в Казань поступило почти 335 млрд рублей инвестиций
По итогам 2023 года рост инвестиций в Казани составил почти 335 млрд рублей, что на 46,5 млрд больше, чем в 2022-м. Об этом сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Деньги, вложенные в экономику, это результат веры в успешное, устойчивое развитие города», – отметил глава города.
Индекс промышленного производства в минувшем году зарегистрировали на уровне 102,1%. Темп роста отгруженных товаров собственного производства составил 108,9% на сумму 701,5 миллиарда рублей. Объем валового территориального продукта по итогам года ожидается 1,3 трлн рублей.
«Высокую производительность показали те предприятия, кто смог переориентироваться на отечественных поставщиков сырья и оборудования из дружественных стран: готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, текстильных изделий, электрического оборудования и пищевых продуктов», — заметил градоначальник.
Напомним, в 2023 году в Казани во все уровни бюджета поступило 279 млрд рублей налоговых доходов, рост этого показателя в сравнении с 2022 годом составил 9%.
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