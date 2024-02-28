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В 2023 году в бюджет Казани поступило 279 млрд рублей налогов
В 2023 году в Казани во все уровни бюджета поступило 279 млрд рублей налоговых доходов. Рост этого показателя в сравнении с 2022-м составил 9%. Об этом сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
В федеральный бюджет перечислено 46% (137 млрд рублей), Татарстана – 47,4% (141 млрд рублей) и 6,6% (19 млрд рублей) – в городской бюджет.
«Бюджет города по доходам в 2023 году исполнен в объеме 43,8 млрд рублей при плане в 37,8 млрд рублей. 74,4% бюджета направлено на финансирование социально-культурной сферы. Все обязательства города выполнены в полном объеме», – доложил градоначальник.
Основной прирост зарегистрировали по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – 1,5 млрд рублей (+18,9%) и по упрощенной системе налогообложения (УСН) – 320 млн рублей. По словам Метшина, это отражает положительную динамику заработной платы и доходов малого и среднего бизнеса.
«Впервые Казань заняла первую строчку в рейтинге “Индекс качества жизни ВЭБ.РФ” и возглавила рейтинг по возможностям для инновационного развития по версии Финансового университета при Правительстве РФ», – заключил Ильсур Метшин.
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