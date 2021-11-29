Путину рассказали о строительстве 9-километрового моста в Благовещенске

В 2023 году в Благовещенске планируется завершить строительство 9-километрового моста через реку Зея. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров.

«По вашему поручению мы приступили к строительству моста в Благовещенске общей протяженностью девять километров, с подходами. Очень хороший интересный проект, как вы знаете, вы давали нам поручение», – цитирует собеседника главы государства пресс-служба Кремля.

Байсаров отметил, что работа над данным проектом идет довольно быстро.

Ранее Президент РФ заявил, что наградит строителей Байкальского тоннеля, который был построен в июле 2021 года.