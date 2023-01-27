В 2023 году в селе Абсалямово планируют открыть новый магазин и ФАП

В селе Абсалямово Ютазинского района РТ может появиться новый магазин районно-потребительского общества и еще один фельдшерско-акушерский пункт. Такими планами на предстоящий год на встрече с жителями поделилась глава Абсалямовского поселения Гульназ Кубашева, пишет газета «Ютазинская новь».

Фото: «Ютазинская новь»

В своем докладе Кубашева отметила, что в состав поселения входит два населенных пункта – село Абсалямово и поселок ж/д разъезда Абсалямово. Оно включает в себя 260 домовладений, сейчас здесь проживает 819 человек. Здесь есть общеобразовательная школа, насчитывающая 75 учеников, детский сад, где воспитываются 27 детей, МФЦ с сельским Домом культуры, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.

«Львиная доля наших финансов уходит на благоустройство территории поселения. В 2022 году она составила 3 410,7 тысячи рублей», – сообщила Кубашева. Она выразила благодарность руководству Републики Татарстан, депутатам, спонсорам и активистам села за огромный вклад в его развитие.

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин обратился к местным жителям с призывом активнее развивать личные подсобные хозяйства, поскольку жизнь в районе «невозможно представить без сельского уклада». Он заверил, что руководство будет продолжать активно развивать поселение с учетом мнения граждан и рассчитывает на помощь и поддержку местных организаций и, конечно же, самих домовладельцев.

Фото: «Ютазинская новь»

Сельчане среди основных проблем назвали задымленность воздуха в летний период, которая возникает из-за расположенного рядом асфальтового завода, и неустойчивость напряжения электроэнергии и попросили власти о содействии. Все обращения по итогам встречи запротоколировали и передали для дальнейшего рассмотрения местной администрацией.