В 2023 году у всех директоров школ в России появятся советники по воспитанию

У каждого директора российской школы в 2023 году появится специальный советник по воспитательной работе, заявил ТАСС первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он напомнил, что 1 сентября 2022 года на наблюдательном совете «Россия – страна возможностей» Президент РФ Владимир Путин сообщил о введении такой должности в образовательных учреждениях в 35 регионах страны. Со следующего года это нововведение распространится уже на все субъекты.

«На следующий год – уже во всех регионах РФ. Мне кажется, это очень здорово», – отметил Кириенко на фестивале российского движения школьников «Большой школьный пикник», который проходит в Москве 18-19 мая.

Ранее Путин напомнил, что советники по воспитанию работают в экспериментальном режиме в ряде регионов, обратив внимание на то, что этот опыт должен быть распространен на всю страну.