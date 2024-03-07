В 2023 году татарстанцы взяли ипотек на 280 млрд рублей

Жители Татарстана в 2023 году взяли 74,6 тыс. ипотек – это в 1,6 раза больше, чем годом ранее, следует из данных, опубликованных Центральным банком России.

За первый месяц наступившего 2024 года (данные опубликованы на днях) банки выдали жителям республики 2,7 тыс. кредитов на приобретение жилья. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, показатель почти не изменился – тогда было зафиксировано 2,6 тыс. ипотек. Однако в январе 2022 года цифра была больше – 3,7 тыс. кредитов.

За весь 2023 год жители республики взяли ипотечных кредитов на 280,4 млрд рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в 2022 году. В январе этого года татарстанцы взяли ипотечных кредитов на 10,4 млрд рублей, а годом ранее этот показатель держался на уровне 8,7 млрд.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости читайте в материале «Порох в пороховницах закончился»: затормозит ли первичку корректировка льготных ипотек».