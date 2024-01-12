В 2023 году таможня РТ не дала ввезти и вывезти валюту на 25 млн в рублевом эквиваленте

Татарстанские таможенники в 2023 году помешали незаконному перемещению 25 млн наличной валюты в рублевом эквиваленте. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Так, в международном аэропорту Казань пресекли 244 попытки незаконного перемещения наличной валюты, возбуждено 243 дела об административных правонарушениях и одно уголовное дело.

Как сообщают в ведомстве, из них 10 попыток пришлись на ввоз и 234 на вывоз. В основном пытались ввезти-вывезти доллары и евро. Чаще всего наличность вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, а ввозили из Турции и Туркменистана.

«Авиапассажиры пытались скрыть валюту на сумму 25 млн 963 тыс. руб. в рублевом эквиваленте, из них при ввозе на сумму 3 млн 133 тыс. руб., при вывозе – на сумму 22 млн 830 тыс. руб. Это на 7 % ниже показателя прошлого года», – указали в таможне.

Ввезти наличную валюту без декларирования можно в эквиваленте до 10 тысяч долларов. От 10 тысяч долл. и до 100 тысяч долл. необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Если же ввозите больше 100 тысяч долл., то к декларации нужно приложить документы, подтверждающие происхождение денег. Вывоз наличной валюты без декларирования разрешен строго в эквиваленте до 10 тысяч долл.