В 2023 году сократилось число смертельных случаев на производствах Татарстана

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Количество несчастных случаев на производствах Татарстана в этом году сократилось до 431, а фактов со смертельным исходом — до 20. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Отделения Соцфонда по РТ.

«В 2022 году на производствах Татарстана всего было зарегистрировано 633 несчастных случая, в том числе 144 тяжёлых и 40 смертельных. В этом году по данным на 10 ноября произошёл 431 несчастный случай, в том числе 87 тяжёлых и 20 смертельных», — сообщили в ведомстве.

Хотя год ещё не завершился, но уже прослеживается положительная динамика. К примеру, если сравнивать показатели за девять месяцев, то в этом году зафиксировано 406 несчастных случаев на производствах, в то время как в прошлом году таких происшествий было 462.

Отделение СФР по Республике Татарстан заинтересовано в снижении количества несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Только в этом году на обеспечение должных мер в рамках охраны труда было направлено более 545 млн рублей, добавили в пресс-службе.