За 15 дней татарстанцам перечислено 418 млн рублей по новому пособию для семей с детьми

Более 182 тыс. татарстанцев, пользующихся различными выплатами, могли бы обратиться за новым ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка. Однако на конец января от людей поступило 81,6 тыс. заявлений. Об этом сообщил сегодня на коллегии Социального фонда России по Татарстану заместитель начальника управления выплаты пенсий и социальных выплат Ирек Хабибуллин.

«С 1 января 2023 года введена новая мера социальной поддержки семей с детьми – ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Данное пособие объединило пять действующих мер социальной поддержки беременных женщин и семей, с детьми: ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности, ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка и ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 8 и от 8 до 17 лет», – сказал он.

Спикер отметил, что семьям с детьми в возрасте от 3 до 17 лет не было необходимости обращаться за данным пособием с 1 января, поскольку ранее назначенные органами социальной защиты населения и пенсионного фонда меры поддержки продолжают выплачиваться.

«Поэтому в первую очередь мы ожидали обращение семей с детьми в возрасте до трех лет», – пояснил Хабибуллин.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка стало единой мерой поддержки, оказываемой с начала беременности и до достижения ребенком 17 лет. Финансирование выплат осуществляется из двух источников – федерального и регионального бюджетов в соотношении 60 и 40%.

Хабибуллин также назвал критерии назначения единого пособия. За ним могут обратиться беременные женщины в случае, если они встали на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности – до 12 недель. Также за пособием может обратиться один из родителей ребенка в возрасте до 17 лет.

«При определении права на ежемесячное пособие осуществляется комплексная оценка нуждаемости семьи, включая оценку доходов, имущественную обеспеченность и трудовой потенциал. Право на назначение будет иметь семья, среднедушевой доход которой не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе по месту жительства», – уточнил он.

При оценке имущественной обеспеченности семьи учитывается движимое и недвижимое имущество. Так, пособие не будет назначено семье, имеющей две и более машины или мотоцикла, или одну машину мощностью от 250 лошадиных сил, год выпуска которой не превышает пяти лет. При определении права на господдержку учитывается размер доходов, однако при отсутствии заработка у заявителя должны быть объективные причины.

Спикер Социального фонда пояснил, как определяется размер единого пособия.

«Базовой величиной единого пособия для беременной женщины является сумма, равная 50% прожиточного минимума на трудоспособного человека, или 6,6 тыс. рублей. Размер базового ежемесячного пособия на детей составляет 50% прожиточного минимума на ребенка, то есть 5,9 тыс. рублей», – сообщил Хабибуллин.

В зависимости от размера совокупного дохода семьи и ожидаемого периода получения выплаты определяется размер пособия, равный 75 или 100% от прожиточного минимума по каждой категории получателей.

Отделение Социального фонда по Татарстану в числе пилотных регионов принимало участие в тестировании программного обеспечения для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. За три месяца подготовительной работы было отработано 137 жизненных ситуаций, которые могут встречаться в поданных заявлениях, проверен алгоритм расчета финансово-имущественной обеспеченности семей, сформированы заявки в службу технической поддержки. В результате досрочно с 28 декабря в регионе стартовала кампания по подаче заявлений на единое пособие, с 5 января началось рассмотрение заявлений.

Согласно данным на конец января по Татарстану поступило 81,6 тыс. заявлений, из них по 86% приняты решения. Из принятых решений 33,3 тыс. или 47% – это решения о назначении единого пособия. Общая сумма выплат за 15 рабочих дней 2023 года составила 418,4 млн рублей в отношении 51 тыс. детей, проинформировал Хабибуллин.