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В 2023 году СИБУР может удвоить поставки на рынки стран Исламского мира
В условиях существующих внешних вызовов одним из приоритетных направлений для СИБУРа является выстраивание стабильных и долгосрочных партнерских отношений с бизнесом в дружественных странах, в том числе Исламского мира. Об этом на полях KazanForum 2023 сказал член правления российского холдинга Павел Ляхович.
«В прошлом году СИБУР поставил на рынки стран Исламского мира почти 0,5 млн тонн полиолефинов и планирует в дальнейшем развивать эти каналы. В 2023 году эти объемы могут быть удвоены. А на отдельных направлениях — Африка и Ближний восток, например, — видим потенциал роста в пять и более раз», — заявил член правления СИБУРа Павел Ляхович, выступая на сессии «Нефтегазохимический сектор как основа взаимовыгодной кооперации в сфере промышленности России и стран ОИС»
Он подчеркнул, что компания была и остается надежным партнером. Основными направлениями сотрудничества, где СИБУР обладает экспертизой и готова ей делиться, являются развитие продаж и клиентского сервиса, технологическое партнерство, реализация и управление проектами развития.
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