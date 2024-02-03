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В 2023 году россияне совершили более 25 млн туристических поездок за рубеж
27 млн – именно столько раз граждане РФ совершали поездки за рубеж в 2023 году. К слову, это на 17% больше, чем в 2022-м. При этом количество поездок россиян с целью туризма за упомянутый период достигло 9,3 млн раз (+35% в сравнении с позапрошлым годом), пишет «Интерфакс».
Для сравнения: в 2022 году россияне выезжали за рубеж 23 млн раз (независимо от цели), а с целью туризма - 6,9 млн раз. При этом в 2019 таких турпоездок было 17,9 млн раз.
В топ направлений у россиян вошли Турция (4,1 млн поездок), Арабские Эмираты (1,3 млн) и Египет (чуть больше млн поездок).
Востребованностью у российских туристов также пользовались Таиланд (794 тыс.), Армения (406,9 тыс.), Китай (301 тыс.), Узбекистан (156 тыс.), Азербайджан (152,2 тыс.), Казахстан (143,6 тыс.) и Куба (134,87 тыс.).
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