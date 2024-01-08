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В 2023 году работодатели в Татарстане больше всего искали менеджеров по продажам
Татарстанские работодатели в прошлом году чаще всего нуждались в менеджерах по продажам, продавцах-консультантах, кассирах и водителях. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru. Специалисты проанализировали более 336 тыс. вакансий, открытых в республике на протяжении 2023 года.
«На первом месте по востребованности <...> оказались менеджеры по продажам — компании открыли более 26,1 тыс. таких вакансий, это 7,8% от всех предложений о работе в регионе», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с 2022-м спрос на sales-менеджеров увеличился на 56%, а средняя предлагаемая зарплата — на 9,8 тыс. (до 69,6 тыс. рублей).
На втором месте в рейтинге — продавцы-консультанты и кассиры, количество предложений превысило 20,1 тыс. штук и достигло 6% от всех предложений о работе (+47% за год). Средняя предлагаемая зарплата выросла на 5,4 тыс. и составили 38,9 тыс. рублей.
Также в топ-15 по востребованности у работодателей вошли водители (3,6% от всех вакансий), бухгалтеры (2,8%), операторы call-центра (2%), повара, слесари/сантехники и инженеры-конструкторы (по 1,9%) упаковщики/комплектовщики и администраторы (по 1,8%), кладовщики и курьеры (1,7%), врачи (1,7%).
Реже всего работодатели искали бортпроводников, комплаенс-менеджеров, директоров юридических департаментов, гейм-дизайнеров и андеррайтеров.
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