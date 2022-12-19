В 2023 году работники Минкульта Татарстана освоят азы журналистики и PR

Создание единого портала «Культура РТ», исследование самобытности пяти районов Татарстана для активизации местного патриотизма и культурного потенциала, обучение работников по направлению «Журналистика и связи с общественностью» — таковы приоритетные цели и задачи Минкульта Татарстана на 2023 год. Семь главных ориентиров в работе учреждений культуры были выбраны сегодня на заседании Общественного совета при Минкульте РТ в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/ «Татар-информ»

«С каждым годом в республике растет число культурных мероприятий, поскольку данной сфере уделяется большое внимание. Об этом свидетельствует активность, которая сегодня есть по публичным приоритетам. Всего в голосовании за приоритетные цели и задачи Минкульта РТ на 2023 год приняли участие около 3,2 тыс. человек. Каждый желающий мог предложить свой вариант публичной цели или написать о том, что его волнует», — сообщила на совещании первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Она отметила, что были «конструктивные предложения, касающиеся непосредственной работы сотрудников учреждений культуры». В частности, предложено увеличить количество курсов по изучению татарского языка, обеспечить в населенных пунктах досуговые центры необходимым оборудованием, изменить график работы некоторых из них, организовать участие народных ансамблей в различных конкурсах, чаще приглашать коллективы из других областей в наш регион.

Фото: © Наталья Рыбакова/ «Татар-информ»

«Со следующего года мы планируем возродить перекрестные гастроли. Об этом мы говорили на встрече с Президентом Татарстана [Рустамом Миннихановым]. Кроме того, планируется проект „Культпросвет“ с выходом на предприятия для информирования об изменениях и новациях, которые есть», — подчеркнула спикер.

Жители Татарстана голосовали за 15 целей и задач и ещё предлагали свои варианты. Из них Общественный совет Минкульта РТ сегодня выбрал семь приоритетных. Результаты голосования озвучил председатель совета Нияз Игламов.

Это создание интернет-портала «Культура РТ», разработка новых мер поддержки творчества молодых композиторов, субсидии 15 организациям народных художественных промыслов, внедрение не менее 10 проектов по реализации новых форм работы с творческой молодёжью, реализация не менее трёх научно-просветительских художественных проектов по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия народов Татарстана. Кроме того, планируется проведение комплексного обследования самобытности пяти районов Татарстана для активизации местного патриотизма, культурного потенциала и конкурентоспособности в культуре. Интересно, что для популяризации мероприятий планируется обучение 200 работников учреждений культуры по направлению «Журналистика и связи с общественностью».