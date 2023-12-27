В 2023 году поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу сократятся до 5%

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В этом году доля поставок российской нефти и нефтепродуктов в Европу не превысит 5% от общего объема. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%», – доложил он.

Ранее американское агентство Bloomberg писало, что чистый доход России от экспорта нефти превысил показатели до начала спецоперации. СВО проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля прошлого года.