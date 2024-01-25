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Происшествия 25 января 2024 14:02

В 2023 году полицейские Татарстана изъяли более полутонны наркотиков

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В прошлом году в Татарстане зарегистрировали больше 6 тысяч наркопреступлений. При этом полицейскими изъято 640 кг наркотиков. Об этом сегодня на закрытой коллегии МВД Татарстана при участии Раиса Республики Рустама Минниханова рассказал врио Министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов.

Сегодня ситуация в республике отражает общероссийские тенденции – это преобладание синтетики в общей массе изъятых наркотических средств, рост количества наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологий, распространение запрещенных веществ бесконтактным способом. Как передает пресс-служба Раиса РТ, во время закрытой коллегии Минниханов указал на необходимость совершенствования профилактического взаимодействия с заинтересованными правоохранительными органами, образовательными, молодежными, медицинскими организациями и СМИ.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

По информации МВД, всего стражами порядка ликвидировано 6 нарколабораторий, перекрыто 47 каналов поставки наркотиков и заблокировано почти 9 тысяч сайтов, содержащих контент, связанный с незаконным оборотом наркотиков.

#МВД по РТ
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